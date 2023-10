CALCIO – IL BRINDISI PAREGGIA CON LO JUVE STABIA

Il Brindisi domina ma sciupa troppo: è questo il titolo ideale per spiegare la gara (valida per la settima giornata del campionato di Serie C) giocata al Fanuzzi contro la capolista Juve Stabia. È 1-1 il risultato finale perché al rigore realizzato da Candellone al sedicesimo minuto risponde al cinquantaduesimo Valenti grazie a un rimpallo fortunoso. Nel mezzo, dopo il vantaggio iniziale, i campani rimangono in dieci (prima del ventesimo) per un colpo rifilato da Romeo a Gorzelewski sotto gli occhi del direttore di gara. Nella ripesa il Brindisi preme sull’acceleratore, domina ma non trova la via del 2-1. Nel miglior momento, è pesantissimo il cartellino rosso sventolato in faccia a Galano per un brutto fallo di reazione a fuoco fermo dopo una reiterata trattenuta: l’episodio ristabilisce la parità numerica, vera ingenuità commessa da un calciatore di grande esperienza che, ovviamente, pesa sulle sorti del match. A cinque dalla fine, però, i padroni di casa hanno una clamorosa occasione per vincerla grazie a un calcio di rigore fischiato dal direttore di gara per spinta ai danni di Valenti: dagli undici metri, però, Ganz si fa ipnotizzare da Thiam calciando centrale e, soprattutto, debole. Molto rammarico al triplice fischio per un 1-1 che sta stretto ma che muove la classifica di un Brindisi che strappa applausi e ritrova il suo pubblico nel proprio stadio. Sabato, poi, fari puntati sul derby dello Zaccheria contro il Foggia.

Antonio Solazzo.

IL TABELLINO:

BRINDISI (4-3-3): Saio; Valenti, Gorzelewski, Bizzotto (1’ s.t. Bellucci), Nicolao; Malaccari, Ceesay, Costa (6’ s.t. Golfo); Albertini (1’ s.t. Ganz), Fall (25’ s.t. Galano), Bunino (18’ s.t. Moretti). A disposizione: Albertazzi, Vona, Monti, Cancelli, Petrucci, Lombardi, Mazia, Bellucci, Moretti, Cappelletti, De Angelis, Golfo, De Feo, Galano, Ganz. Allenatore: Ciro Danucci

JUVE STABIA (4-3-3): Thiam; Bellich, Romeo, Buglio (45’ s.t. Maselli), Piscopo (32’ s.t. Folino), Baldi, Mignanelli (32’ s.t. Meli), Bachini, Candellone, Erradi (18’ s.t. Guarracino), Leone (1’ s.t. Andreoni). A disposizione: Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, Bentivegna, Meli, Guarracino, Folino, Gerbo, D’Amore, Andreoni, Rovaglia, Picardi, Marranzino, Vimercati. Allenatore: Guido Pagliuca.

ARBITRO: Cavaliere di Paola

MARCATORI: 16’ p.t. Candellone (R), 6’ s.t. Valenti

NOTE: Ammoniti: Pagliuca, Bizzotto, Albertini, Piscopo, Thiam. Espulsi: Romeo, Galano. Calci d’angolo: 8 a 2 per il Brindisi. Recupero: p.t. 2’; s.t. 5’.