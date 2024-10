Calcio. Il Brindisi pareggia contro la forte Virtus Francavilla

Il Brindisi imbriglia la forte Virtus Francavilla e chiude in parità per 1 a 1 il derby brindisino, testa-coda della nona giornata. Primo tempo per buona parte di marca francavillese. La squadra degli Imperiali ha iniziato col piglio giusto per dimenticare le due precedenti sconfitte consecutive. Il portiere del Brindisi salva la sua squadra in più di una occasione, sia sul un tiro di Pinto che su calcio di punizione di Taurino. Il Brindisi non riesce invece a rendersi pericoloso. Il gol del vantaggio della Virtus arriva al 19 con il solito Sosa, bravo a superare Milan con un preciso colpo di testa. Il Francavilla mantiene il controllo del match. Marco sto colpisce i legni della porta avversaria con un calcio di punizione. Poi, un po’ a sorpresa, complice un pacchiano errore del portiere Cevers, il Brindisi pareggia con Marcheghiani. La Virtus accusa il colpo e si va all’intervallo sull’1 a 1. Nella ripresa il Brindisi gioca molto meglio, imbrigliando la Virtus e non concedendo più grandi occasioni a Sosa e compagni. Anzi, la squadra di Ragno ha sfiorato in un paio di occasioni il gol del vantaggio. Termina con un pareggio e con il terzo risultato positivo consecutivo. Se la cura Ragno non ha ancora prodotto vittorie ma allo stesso tempo non ha prodotto finora sconfitte come in avvio di stagione.