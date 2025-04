Calcio. Il Brindisi pareggia e retrocede in Eccellenza

Il Brindisi del presidente Roma e di mister Ragno retrocede in Eccellenza, nonostante il pareggio di oggi sul campo del Manfredonia per 2 a 2. Ad una giornata dal termine la squadra biancazzurra, terzultima in classifica, non può arrivare a -7 dalla sentultima posizione, occupata dalla Acerrana. Una retrocessione annunciata per i 14 punti di penalizzazione, ma non meritata con l’arrivo di Ragno sulla panchina biancazzurra. Senza la penalizzazione il Brindisi sarebbe a metà classifica ma la gestione precedente del club biancazzurro ha causato la penalizzazione dei punti in classifica. La squadra biancazzurra era in vantaggio per 2 a 0 con i gol di mi Rajikovic e Hernaiz, poi giocando in inferiorità numerica la squadra di Ragno non ha potuto reagire alla reazione dei daini che hanno pareggiato nella ripresa con Carbonaro e Caputo. Ora si penserà alla prossima stagione senza creare false aspettative per eventuali riammissioni in quarta serie.