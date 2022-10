CALCIO – IL BRINDISI PAREGGIA E SPRECA UNA GRANDE OCCASIONE

Il Brindisi spreca una grande occasione per riprendere la propria corsa e si fa fermare nuovamente nei minuti di recupero. Termina 1-1 il match contro l’Altamura, valido per l’ottava giornata del campionato di Serie D, girone H: la formazione biancazzurra, dopo aver sbloccato la partita all’inizio della ripresa con il gol di Malaccari, subisce la rete del pareggio di Molinaro a tempo scaduto, in pieno recupero. Seconda partita consecutiva senza vittoria per un Brindisi che esce ridimensionato dal doppio impegno esterno con Nocerina e Altamura (un solo punto conquistato) e che domenica prossima, sul nuovo terreno di gioco del Fanuzzi, sarà chiamato a una grande reazione contro l’Afragolese. Nel Brindisi sono tre i cambi di formazione rispetto alla sconfitta di Nocera: Danucci ritrova Sirri al centro della difesa (dopo le tre giornate di squalifica) e sceglie Malaccari e Santoro al posto di Dammacco (prima panchina stagionale) e Di Piazza. Per il resto è confermato il solito undici con Vismara tra i pali, Valenti ed Esposito sulle fasce con Sirri e Baldan a completare la retroguardia, Zampa e Cancelli interni di centrocampo e D’Anna, Palumbo e Malaccari sulla trequarti a supporto di Santoro, tornato titolare dopo tre partite consecutive. L’Altamura parte meglio e prova a impensierire Vismara già al decimo minuto con una conclusione da fuori area di Bolognese che si spegne non molto lontana dal palo. I biancazzurri reagiscono e si rendono pericolosi al minuto diciassette con Sirri che colpisce la parte alta della traversa con un calcio di punizione dal limite. Pochi istanti più tardi D’Anna prova la conclusione dopo un bel dialogo con Malaccari ma il tiro viene parato in due tempi da un attento Spina. Al trentacinquesimo i biancorossi sono pericolosissimi con una ripartenza fulminante orchestrata da Caputo che serve Bolognese che, però, si allarga troppo e calcia di poco a lato. Dopo un primo tempo senza particolari emozioni, il Brindisi sblocca l’incontro dopo appena due minuti dall’inizio della ripresa: D’Anna serve Malaccari che stoppa il pallone e tira in porta battendo Spina e trovando la rete dello 0-1 che fa esplodere il settore ospiti. Dopo il vantaggio, però, gli uomini di Danucci si abbassano troppo nel tentativo di portare a casa il successo di misura, ma vengono raggiunti al novantunesimo da Molinaro che beffa Vismara e fissa il risultato sul definitivo 1-1. Macroscopica ingenuità del Brindisi che, dopo il pareggio di Gravina maturato a tempo scaduto (1-1 anche in quell’occasione), si vede rimontare un’altra volta da situazione favorevole. Sarà fondamentale, ora, vedere la risposta della squadra e del pubblico nella partita di domenica contro l’Afragolese tra le mura amiche del Fanuzzi, su un rettangolo verde (si spera) presentabile dopo gli interventi di manutenzione delle ultime settimane.

Antonio Solazzo

foto Simona Di Maria