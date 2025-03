Calcio. Il Brindisi pareggia in extremis a Matera

Il Brindisi gioca bene solo meta’ della gara più importante della stagione in ottica salvezza, pereggiando in trasferta contro una squadra in crisi come era il Matera per 2 a 2. La gara pareva gia’ in cassaforte nel primo tempo a favore dei lucani con la doppietta di Di Piazza. Il primo gol è stato su su calcio di rigore. Nel secondo tempo i biancazzurri ospiti accorciano al quarto d’ora le distanze con Rajkovic. Ma poi non accade più nulla fino al recupero. Quando tutto sembrava perso per la squadra di Ragno, Manole regala al 51esimo il pareggio che, forse, serve a poco per la salvezza. Peccato perché si poteva approfittare del periodo poco felice dei lucani. Ma tant’è’ sperando di poter fare meglio nelle restanti partite.