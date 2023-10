CALCIO – IL BRINDISI PERDE A FOGGIA

Calcio. Il Brindisi perde ancora.

Derby amaro per il Brindisi di mister Danucci. La squadra biancazzurra ha perso per 2 a 0 in trasferta contro il Foggia. Gara gia decisa nel primo tempo con i gol dei dauni con Garattoni e Schenetti. Poche le incursioni in avanti dei biancazzurri, incappati in una giornata no. Il Brindisi resta nella parte medio bassa della classifica con 7 punti in otto gare. E’ necessaria una rapida inversione di rotta per rilanciarsi in classifica ed evitare di essere coinvolti nella lotta per la salvezza.

foto Calcio Foggia 1920 Antonellis