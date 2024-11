Calcio. Il Brindisi perde ancora contro l’Angri

Ancora un ko esterno per il Brindisi di mister Ragno. Nonostante una buona prova, anche se non per tutto l’arco del match. I biancazzurri hanno perso per 2 a 1, mettendo fine alla striscia di risultati positivi. Primo tempo intenso e frenetico. Il Brindisi riesce a tenere testa ai campani e a rispondere benissimo al vantaggio dei padroni di casa con Petrucciuolo. E’ Marcheggiani a pareggiare il match. Nella ripresa i campani segnano il gol del successo con Puca. Ora per il Brindisi del presidente Roma diventa tutto più complicato, restando in fondo alla classifica con il -4.