CALCIO – IL BRINDISI PERDE ANCORA E TORNA NEL BARATRO

Il Brindisi perde ancora e torna nel baratro. Notte fonda al Fanuzzi, dove il Sorrento si impone per 0-2 grazie alle reti trovate nel finale da Mezavilla e Petito, entrambi subentrati nel secondo tempo. Vincenti, dunque, le mosse del tecnico Cioffi. Brindisi che invece continua nel suo periodo nero e vede sempre lontane le speranze di salvezza. Pochissime le conclusioni nell’arco dei novanta minuti, zero quelle in porta a impegnare il giovane Del Sorbo.

Mister Di Costanzo sceglie il solito 4-4-2 con una novità in porta dove Cavalli sostituisce Cervellera, in difesa ci sono Romano e Colaci sulle fasce con capitan Spinelli e Stranieri al centro, linea mediana formata da Esposito e Triarico interni e Badje e Silvestro larghi a supporto della coppia d’attacco Lopez-Trovè. Il primo tempo scorre via senza particolari emozioni: le due squadre scelgono un ritmo molto basso e non fanno registrare occasioni da gol. Il Sorrento sembra crederci maggiormente grazie al possesso e a un rapido giro palla, mentre i padroni di casa aspettano provando a sfruttare indecisioni ed eventuali contropiede. Prima dell’intervallo il Brindisi perde Triarico per un problema fisico che costringe Di Costanzo a inserire un altro under, De Luca, rientrato in settimana al Fanuzzi dopo la breve esperienza con la maglia della Nuova Florida. Il secondo tempo presenta la stessa trama del primo e la partita si decide solamente nei minuti conclusivi: al 40’ Mezavilla, subentrato a Selvaggio, segna di testa sugli sviluppi di una palla inattiva dopo essere stato colpevolmente lasciato solo. Pochi minuti più tardi si spegne definitivamente la luce e Petito, lanciato in porta con un lancio dalla difesa, si presenta davanti a Cavalli e fa 0-2. Dagli spalti arrivano le prime contestazioni all’indirizzo di società e squadra, soprattutto a causa di un atteggiamento completamente passivo. Mercoledì il Brindisi sarà atteso sul difficile campo del Rotonda per un altro turno infrasettimanale.

Antonio Solazzo