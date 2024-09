Calcio – Il Brindisi perde ancora ed esonera l’allenatore Monticciolo

Dopo il punto conquistato contro la corazzata Andria si pensava che il Brindisi avesse intrapreso il giusto percorso in questo difficile campionato di serie D. Ed invece ancora un ko interno questo pomeriggio. Il Brindisi ha perso davanti ai propri tifosi contro l’Acerrana per 1 a 0 con un gol in pieno recupero di Elefante. Sconfitta meritata per i biancazzurri. Nessuna azione di rilievo, nessun tiro in porta, il buio più pesto. Subito dopo la fine della partita la società ha emesso un comunicato stampa con cui ha ufficializzato l’esonero dell’allenatore Alessandro Monticciolo. Il tutto, con la speranza di non far terminare il campionato molto prima di Natale. Si resta a -11 in classifica e la risalita è’ sempre più complicata.

IL TABELLINO:

BRINDISI (3-5-2): Milan; De Pace, Sall, Barone; Pipitone, Ricci (30’ Bezziccheri, dal 46’ Nunzella), Lucchese (57’ Pinotti), Montinaro, Collocolo (57’ Di Francesco); Dellino, Mokulu. A disposizione: Mataloni, Palmisano, Tangorre, Vazquez, Tessitore. Allenatore: Alessandro Monticciolo.

REAL ACERRANA (4-3-3): Rendina; Mundula (91’ Caminiti), De Giorgi, Allegra, Pelliccia; Fabiano, De Simone, Esposito (75’ Thiaw); Ndiaye (65’ Cuomo), Laringe (79’ Elefante), Samb. A disposizione: Moccia, Todisco, Fontana, Damiano, Barillari. Allenatore: Giovanni Sannazzaro.

Arbitro: Rossini di Torino.

Marcatori: 95’ Elefante.

Note: Ammoniti: Rendina (A). Espulsi: De Simone (A), De Pace (doppia ammonizione). Calci d’angolo: 2-4. Recupero: p.t. 5’; s.t. 5’.