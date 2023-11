Calcio. Il Brindisi perde ancora. Il buio continua

Non riesce ad uscire dal tunnel il Brindisi di Danucci e ora la situazione e’ davvero preoccupante. Bunino e compagni non hanno perso una gara qualsiasi. Hanno perso il derby esterno con la Virtus Francavilla per 2 a 0, con reti dei padroni di casa messa a segno da Artistico al 7′ del primo tempo e da Giovinco in pieno recupero. Era uno scontro diretto per lasciare la zona bassa della classifica. Poche le occasioni da gol create dal Brindisi. I ragazzi di Danucci si sono svegliati un po’ dal torpore nel secondo tempo, ma il portiere del Francavilla e’ rimasto inoperoso. Solo Bellucci alla mezz’ora della ripresa ha sfiorato il pareggio. La Virtus invece, con il nuovo allenatore Occhiuti, si rilancia in classifica. Per il Brindisi si apre un’altra settimana con il dubbio amletico “Danucci resta o non resta” ?