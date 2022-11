CALCIO – IL BRINDISI PERDE IN CASA CON IL BARLETTA

Il Barletta espugna il ‘Fanuzzi’ con il risultato di 1-2 e mette fine all’imbattibilità casalinga del Brindisi. È la seconda sconfitta consecutiva per la formazione allenata da mister Ciro Danucci: è questo il verdetto della decima giornata del campionato di Serie D girone H, che sorride quindi ai biancorossi allenati da Farina che scavalcano così i biancazzurri fermi ancora a 18 punti in classifica. Brutta prova del Brindisi che, dopo i primi quindici minuti ad alta intensità, esce dal campo favorendo la rimonta di un Barletta attendista, organizzato e bravo a sfruttare gli errori della retroguardia locale. Passo indietro anche sul piano del gioco, quindi, per una squadra che dopo il gol del vantaggio realizzato da un buon Mancarella al minuto dieci, perde terreno e non crea praticamente mai pericoli alla porta del giovane Piersanti. Dopo soli tre minuti Vicedomini pareggia sugli sviluppi di un calcio piazzato sfruttando una deviazione sul tiro e poi, poco prima del duplice fischio, Baldan regala un pallone sanguinosissimo in fase di impostazione a Loiodice che ne approfitta e trafigge Vismara sul proprio palo. Nella ripresa, nonostante i cambi e l’ingresso di Dammacco, il match non cambia: il Brindisi non riesce mai a concludere in porta. Il prossimo appuntamento del Brindisi è previsto domenica prossima sul campo del Fasano secondo in classifica ma sconfitto oggi nel derby contro il Matera.

Antonio Solazzo

(foto di Andrea Baldassarre)