Calcio – Il Brindisi perde in casa con il Casarano

Impresa impossibile che però stava per riuscire al Brindisi di Ragno. La squadra biancazzurra ha perso contro la capolista Casarano per 2 a 0. Partita che si è’ decisa nel secondo tempo con la doppietta di Cajazzo. Presenti circa 1700 spettatori. Trasferta vietata ai tifosi del Casarano. Ragno ha mandato in campo la seguente formazione: Mataloni, Jansen, Venanzio, Rajkovic, Citro, Ledesma, Hernaiz, Viti, Fustar, Nikolli, Gatti. Primo tempo equilibrato e punteggio sempre in bilico. A metà gara si e’ sullo 0 a 0. Ma entrambe le squadre soprattutto in avvio hanno provato a prevalere con manovre veloci. Nella ripresa parte forte la capolista spingendo sull’ acceleratore. E il Casarano ha infatti trovato i gol del successo dopo aver praticamente costretto i padroni di casa alla difesa ad oltranza. Doppietta di Cajazzo che da’ le ali al Casarano per volare in vetta alla classifica. Ora per il Brindisi si tratta di provare a realizzare un miracolo per centrare i playout. Impresa molto complicata.