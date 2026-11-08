Calcio. Il Brindisi perde in casa del Melfi

Dopo sei vittorie consecutive il Brindisi fa terminare la striscia vincente sul campo del Melfi. I lucani vincono infatti per 2 a 1 e impediscono ai biancazzurri di stare vicino al primo posto. Brutta partita per i pugliesi, incappati in una giornata no.

Questa la formazione iniziale del Brindisi. In campo dal primo minuto Giardino, Gori, Zenelaj, Carretta, Perez, Benvenga, Olivieri, Paladini, D’Antona, De Angelis, Sosa. In gol nel primo tempo al 25’ Grasso per i lucani e Sosa per i brindisini pareggia al 44’. Poi il

Melfi, nella ripresa, va nuovamente in vantaggio con Sane che trasforma un calcio di rigore, legittimando la supremazia nel match odierno.

Passo indietro in classifica pertanto per la squadra di Roberto Taurino, che ora ha ben 5 punti di distacco dalla capolista indiscussa e solitaria Virtus Francavilla, anche oggi vincente sul campo lucano del Francavilla in Sinni. Domenica prossima per il Brindisi c’è’ il match interno con l’Ischia, terzultimo in graduatoria. Non sono ammessi piu’ errori se si vuole cullare ancora il sogno della promozione in serie C.