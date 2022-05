CALCIO – IL BRINDISI PERDE MA ARRIVA LA SALVEZZA!

La Mariglianese espugna lo stadio ‘Fanuzzi’ per 0-1, ma il Brindisi può comunque fare festa. È arrivata infatti, al termine di una rocambolesca penultima giornata, l’aritmetica certezza della permanenza in Serie D per i biancazzurri: i risultati maturati dagli altri campi (le sconfitte di Nardò e Lavello contro Fasano e Sorrento) sanciscono, così, il verdetto che tutto l’ambiente brindisino aspettava dopo una stagione difficile. Il Brindisi giocherà ancora nella massima serie dilettantistica e può, così, programmare la prossima stagione. È straordinaria la rimonta effettuata dalla squadra allenata da Nello Di Costanzo che, nonostante un avvio shock (sotto la gestione Chianese), ha ribaltato ogni aspettativa macinando vittorie su vittorie, fino a raggiungere una clamorosa salvezza, fortemente voluta ma fino a febbraio totalmente inaspettata. Il cambio di marcia registrato dal Brindisi circa tre mesi fa certifica, di fatto, quella che può essere annoverata come una vera e propria impresa sportiva. Può finalmente gioire la società del presidente Arigliano, uno dei pochi a crederci anche quando la situazione sembrava ai limiti dell’impossibile. Encomiabile il lavoro dello staff, dei calciatori e di tutte le forze in atto in tutto l’ambiente.

Parlando dei novanta minuti del ‘Fanuzzi’, la rete che decide la partita la realizza alla mezz’ora Aracri, che porta tre punti fondamentali ai campani che, al triplice fischio, possono unirsi alla gioia dei brindisini presenti per aver trovato, anche loro, la salvezza. Il pubblico tornato sugli spalti si è infatti definitivamente riconciliato con le sorti del calcio biancazzurro, incoraggiato dalla cavalcata vincente fatta registrare nel girone di ritorno. A due partite dal termine (il recupero di Cerignola e la trasferta contro il già retrocesso Matino) il Brindisi è già salvo e può scendere in campo con la tranquillità di chi ha già raggiunto il suo obiettivo.

Antonio Solazzo