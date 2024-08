Calcio – Il Brindisi piange la perdita del super tifoso Capasa

Il Brindisi FC apprende con grande tristezza la notizia della scomparsa di Cosimo Capasa, un altro storico tifoso biancazzurro. Sono tanti i ricordi legati alla passione di Capasa per il Brindisi, tanti i viaggi con una unica destinazione, quella dei colori biancazzurri e di quella squadra sostenuta e amata nonostante stagioni non sempre facili e felici. Un tifo che andava sempre oltre il suo, oltre i problemi di salute, con quella ostinazione autentica e appassionata di rimanere al fianco del Brindisi, qualsiasi cosa accadesse. La società tutta esprime grande cordoglio per la perdita di un tifoso leale e irriducibile e rivolge alla famiglia l’espressione delle condoglianze più sentite. Capasa, uno di noi!