CALCIO – IL BRINDISI PIAZZA ALTRI DUE COLPI DI MERCATO!

Il Brindisi piazza altri due colpi di mercato nel tentativo di rinforzare la rosa per raggiungere la salvezza: si tratta di Andrea Manca e Rodolfo Periale, che si aggregano da subito alla rosa a disposizione del tecnico di Costanzo che spera di poterne usufruire già mercoledì nella difficile trasferta di Marigliano. Manca è un giovane centrocampista classe 2003 proveniente dalla primavera della Ternana mentre Periale è un esperto attaccante argentino, classe 1995, con alle spalle esperienze con la maglia del Deportivo Monte Casearo, dell’Atletico Club San Martin e dell’Andres Talleres Sport Club. Nel frattempo il direttore Dionisio continua a rimanere vigile per sfruttare le occasioni offerte dal mercato per rinforzare ulteriormente l’organico per una scalata difficile ma non impossibile: nella diciassettesima giornata del campionato di Serie D girone H, che il Brindisi non ha disputato per via del rinvio richiesto dal Cerignola per Covid, si sono infatti fermate tutte le pretendenti alla salvezza e, di fatto, i play-out continuano a rimanere distanti “solo” sei punti.

Antonio Solazzo