CALCIO – IL BRINDISI PRESENTA PROGETTO E NUOVO STAFF DEL SETTORE GIOVANILE

Il Brindisi Fc presenta il progetto e il nuovo staff del settore giovanile. Durante la conferenza di presentazione che si è svolta questo pomeriggio presso la sala stampa dello stadio Fanuzzi, infatti, il club ha illustrato le linee guida del programma sostenibile legato ai ragazzi. Presenti, oltre al dg Pierluigi Valentini, il nuovo direttore del settore giovanile Alfredo Piarulli e il mister della squadra Primavera Nicola Losacco, che ricoprirà anche il ruolo di coordinatore. “Nel percorso di riorganizzazione e di crescita che abbiamo iniziato diciotto mesi fa, questa è una data molto importante”, esordisce il direttore generale del Brindisi Fc Pierluigi Valentini. “Ringrazio chi ha gestito il settore giovanile fino a questo momento, Mario Bassi e tutti i tecnici hanno fatto un grande lavoro pur senza avere le nostre attenzioni perché le attività della prima squadra hanno assorbito le nostre energie fisiche e mentali. Hanno operato in condizioni difficili e hanno svolto un ottimo lavoro, il cambiamento non è una bocciatura ma l’apertura di un nuovo ciclo, un nuovo corso che volevamo ripartisse in condizioni diverse. Vogliamo porre le basi per un progetto quinquennale dove speriamo di portare giovani talenti in prima squadra. La mission principale deve necessariamente essere quella di formare i giovani talenti del futuro, è una strada essenziale. Abbiamo dettato le linee guida di questa stagione: faremo tre squadre e lavoreremo per andare a scovare in giro per il territorio i migliori talenti che il prossimo anno entreranno a far parte delle nostre attività di base del settore giovanile. Da oggi parte il modello Brindisi anche per quanto riguarda il settore giovanile, abbiamo anche avviato le collaborazioni con le scuole calcio. Vogliamo aprirci con un’interlocuzione privilegiata alle nostre realtà calcistiche. La primavera si allenerà con la prima squadra nel centro sportivo che ospiterà la nostra attività, under 15 e under 17 si alleneranno qui”, conclude Valentini. Parola poi al direttore Alfredo Piarulli: “Il primo step per la creazione del settore giovanile è quello dello scouting che ho già fatto prima di venire a Brindisi, poi c’è la selezione di moltissimi ragazzi del territorio. Stiamo dando la possibilità a tutti, è il primo anno, man mano che il progetto andrà avanti sarà sempre più stringente. Ci misureremo in campionati importanti, avremo tante difficoltà ma non dobbiamo abbatterci, arriveremo ad avere qualità. Non ci sono obiettivi di breve termine, dobbiamo mettere le basi, migliorare l’organizzazione, mentalizzarci sotto l’aspetto del settore giovanile. Il percorso prevede una selezione naturale, non è una frase cattiva ma purtroppo non tutti possono arrivare alla primavera o alla prima squadra. Ci stiamo adoperando anche per il settore giovanile femminile, non è semplice, bisogna avere pazienza. Serve fare un passo alla volta per non fare confusione, il settore femminile è un’idea che andrà sicuramente in porto, ma ci vuole calma e tempo”, conclude. Della stessa opinione anche il mister della Primavera e il coordinatore del settore giovanile Nicola Losacco: “Sono orgoglioso che un’altra provincia della Puglia sia salita in Lega Pro, sono felice di fare la conoscenza della società del Brindisi e spero di essere utile in tutto. L’impegno è massimale, sono stato colpito fin dal primo incontro col dg perché ci ha trasferito una grande passione che da ex calciatore e da allenatore non mi è mai mancata. Mi piacciono le sfide, lavorare in questa doppia veste mi permetterà di trasferire ai ragazzi le mie conoscenze. Darò tutto me stesso e conoscendo gli altri membri dello staff sono certo che ci sarà massimo impegno anche da parte loro”.

Antonio Solazzo