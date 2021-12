CALCIO – IL BRINDISI RACCOGLIE SOLO UN PUNTO CON IL NARDÒ

Il Brindisi non va oltre l’1-1 nel derby contro il Nardò. Il match, valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie D girone H, termina con un pareggio maturato tutto nel primo tempo: al gol iniziale di Esposito, infatti, risponde pochi minuti più tardi Mariano. Al Comunale Guarini di Mesagne si concretizza dunque il terzo risultato utile consecutivo per la squadra biancazzurra che non riesce a bissare la vittoria esterna di Caserta e si “accontenta” del quinto punto racimolato in tre partite. Il pareggio di oggi muove la classifica, perché nelle retrovie il Brindisi raggiunge il Matino (sconfitto 2-1 dalla Nocerina) e resta a sei punti dal primo posto utile per centrare gli spareggi salvezza.

Mister Di Costanzo continua ad affidarsi al 4-4-2 che ha portato prestazioni e risultati nelle ultime uscite e si affida a Cervellera tra i pali supportato in difesa da Spinelli ed Esposito al centro e da Rekik e Romano sulle corsie a completare il pacchetto arretrato. Centrocampo di grande esperienza con il punto fermo Galdean e il recuperato Zappacosta, mentre esterni alti confermati Silvestro e Badje. Davanti intoccabili Kordic e Bubalo autori dei gol vittoria in terra campana appena tre giorni fa.

Il Brindisi parte fortissimo e trova il vantaggio alla prima occasione utile: al quarto minuto Galdean batte un calcio d’angolo sfruttato alla perfezione da Esposito che buca Petrarca e trova l’1-0. Il Nardò prova a replicare e, alzando il baricentro, trova il pareggio al quarto d’ora con Mariano che insacca sfruttando un bel cross dalla sinistra. Dopo il pareggio regna un grande equilibrio che regge fino al triplice fischio nonostante i tentativi da entrambi i lati. Brindisi e Nardò “non si fanno male” e si dividono un punto a testa in un derby dal sapore di salvezza. Superato un altro scontro diretto, il Brindisi dovrà ricaricare le batterie per preparare la difficile trasferta di domenica sul campo del Lavello, terzo impegno nei sette giorni di fuoco per gli uomini di Nello Di Costanzo che sperano poi, il 19 dicembre, di riabbracciare il proprio pubblico allo stadio Fanuzzi in occasione del difficilissimo testacoda contro la capolista Cerignola.

Antonio Solazzo