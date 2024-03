Calcio. Il Brindisi rinasce solo contro il Francavilla

Era nell’aria. Forse il Brindisi aveva un ultimo desiderio in questo dannato campionato di serie C. Vincere il derby contro la Virtus Francavilla. È così e’ stato. La squadra del presidente Arigliano, praticamente già’ retrocessa in serie D, ha vinto in casa per 2 a 0 contro la formazione degli Imperiali. Gara decisa nel primo tempo con i gol di Bunnin e Trotta. Un successo che fa davvero recriminare tanto per un campionato gettato al vento per tanti errori tecnici e societari. La Virtus, che oggi ha giocato senza la sua consueta grinta, sbagliando anche un calcio di rigore alla fine del primo tempo, rallenta inspiegabilmente la marcia verso la permanenza in serie C e la salvezza dovrebbe comunque essere raggiunta vincendo il probabile play out. Formazione iniziale scelta da Villa un po’ incomprensibile. La partita e’ stata giocata senza pubblico per decisione del giudice sportivo per i fatti accaduti nel dopo Brindisi’Taranto della settimana scorsa. Mancano cinque giornate comunque tutto potrà’ ancora accadere.