CALCIO – IL BRINDISI RIPRENDE LA CORSA-SALVEZZA

Il Brindisi riprende con cinismo e voglia il suo cammino verso la salvezza. Al Fanuzzi il derby contro il Casarano termina 1-0 grazie alla rete di Lopez al 38esimo del primo tempo: i biancazzurri portano a casa un successo importantissimo che permette di ripartire dopo il k.o. maturato fuori casa contro il Fasano. Difficile, al momento, guardare la classifica alla luce dei tanti recuperi ancora da disputare.

Mister Di Costanzo deve fare a meno di Stranieri e lancia dal primo minuto Pinto (prima presenza in biancazzurro) che prende il suo posto al centro della difesa con Spinelli ed Esposito. In porta Cavalli. Sono Colaci e Majore gli esterni a tutto campo mentre Galdean, Zappcosta e Silvestro agiscono da interni di centrocampo. In attacco Badje e Lopez.

Il primo tempo è caratterizzato da un gioco spezzettato e ne risentono i ritmi, non troppo alti: il Brindisi prova a pressare alto nella sua metà campo per disturbare la manovra dei salentini, ma le principali occasioni da entrambe le parti arrivano sugli sviluppi di mischie che non impensieriscono i due portieri. Al minuto 38 i padroni di casa passano in vantaggio: Silvestro tira da fuori area trovando una deviazione che favorisce Colaci che, a pochi passi dalla porta, si fa ipnotizzare da Ianni ma, sul proseguimento dell’azione, si fionda Lopez che calcia in porta al volo gonfiando la rete che vale l’1-0, risultato con cui le due squadre rientrano negli spogliatoi. Nella ripresa il Casarano fa la partita e staziona stabilmente nella metà campo avversaria, ma il Brindisi serra le fila e si difende con il coltello tra i denti fino al triplice fischio del direttore di gara. Sono poche, comunque, le occasioni concesse agli ospiti nonostante il predominio territoriale nella ripresa. Festeggia la Curva Sud e tutti i tifosi presenti sugli spalti, ulteriore segnale di un amore ritrovato per correre tutti insieme verso l’obiettivo della salvezza.

Antonio Solazzo