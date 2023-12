CALCIO – IL BRINDISI RISORGE SULLA COSTIERA SORRENTINA

Dopo una infinità di sconfitte consecutive, il Brindisi di Rosell torna a vincere e lo fa in trasferta, contro il Sorrento di Maiuri, per 2 a 0. I biancazzurri non segnavano da più di 600 minuti e sette partite. Rosell ha lavorato per una intera settimana, dopo il suo arrivo a Brindisi, e i risultati si son visti. Ha spostato qualche pedina sul suo scacchiere e il gioco, contro un modesto Sorrento, e’ stato facile.

Tutto accade poco dopo la mezz’ora. Il Brindisi passa in vantaggio con Bunino, che sfrutta un grosso buco difensivo dei campani e l’assist di Ganz. Tre minuti dopo, azione fotocopia con altri due protagonisti, ma con lo stesso buco difensivi. Questa volta e’ Valenti che smazza un assist per Lombardi che raddoppia tra il tripudio dei tifosi brindisini. Nel secondo tempo il Brindisi controllaa sebza fatica il prevedibile forcing dei padroni di casa. Con questo successo, il Brindisi si allontana dall’ultimo posto del Monterosi.