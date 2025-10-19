Facebook Instagram
Calcio – Il Brindisi ritrova la vittoria a Massafra

Netto successo del Brindisi sul campo del Massafra per 5 a 1. Una vittoria che mette fine al periodo buio di queste ultime settimane causa dei tre pareggi conquistati e dell’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Taranto. Partita chiusa già nei primi 25 minuti del primo tempo con le reti di Benvenga e Burzio, con nel mezzo l’autorete di un giocatore jonico. Ripresa giocata solo per le statistiche per la doppietta di Melillo e il gol della bandiera dei padroni di casa ad opera di Maiorino su calcio di rigore. Un successo che riporta serenità’ nell’ambiente biancazzurro. Giovedì gara in casa contro il Foggia.

