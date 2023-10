CALCIO – IL BRINDISI SCONFITTO IN CASA DAL MONOPOLI

Il Brindisi fallisce l’appuntamento con la continuità ed esce sconfitto dal derby casalingo contro il Monopoli per 1-2. Brutto passo indietro per la formazione di Ciro Danucci che, dopo la vittoria contro il Messina conquistata nel turno infrasettimanale, si arrende tra le mura amiche del Fanuzzi davanti a una cornice di pubblico d’altri tempi nonostante le limitazioni. Decidono l’incontro Starita, bravo sul finale di primo tempo a ripartire in contropiede e bucare la retroguardia brindisina, e uno sfortunato autogol di Cappelletti: inutile, al minuto 89, la rete di Nicolao di testa. Il Monopoli scavalca in classifica il Brindisi e prova a tirarsi fuori dalle sabbie mobili della classifica con un buon bottino nelle ultime tre gare: i biancazzurri, invece, trovano la sesta sconfitta in campionato e si preparano a ospitare il Catania mercoledì (ore 16:15) per il recupero della seconda giornata.

Antonio Solazzo

IL TABELLINO:

BRINDISI (3-5-2): Albertazzi; Cappelletti, Bizzotto (18’ s.t. Nicolao), Vona (25’ s.t. Golfo); Valenti, Albertini, Petrucci, Cancelli (18’ s.t. Lombardi), Monti; Bunino (18’ s.t. Galano), Ganz (25’ s.t. Fall). A disposizione: Auro, Saio, Gorzelewski, Ceesay, Lombardi, Mazia, Bellucci, Fall, Moretti, Golfo, De Feo, Nicolao, Costa, Galano. Allenatore: Ciro Danucci.

MONOPOLI (4-2-3-1): Perina; Viteritti (39’ s.t. Cristallo), Fornasier, Angileri, Ferrini; Iaccarino (23’ s.t. Piarulli), Vassallo (29’ s.t. Fazio); Borello, Starita, D’Agostino (29’ s.t. Riccardi); Santaniello (23’ s.t. Spalluto). A disposizione: Alloj, Botis, Dibenedetto, Fazio, Cristallo, Piarulli, Simone, De Santis, Mazzotta, Riccardi, Peschetola, Spalluto. Allenatore: Francesco Tomei.

Arbitro: Ruben Arena di Torre del Greco.

Marcatori: 44’ p.t. Starita, 19’ s.t. autogol Cappelletti, 44’ s.t. Nicolao.

Note: Ammoniti: Vassallo, D’Agostino, Albertini, Valenti, Ferrini, Cristallo, Cappelletti. Espulsi: Danucci.

Calci d’angolo: 7-4 per il Brindisi. Recupero: p.t. 1’; s.t. 5’.

foto Andrea Baldassarre