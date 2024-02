Forse il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Ma il Brindisi ha perso in trasferta per 2 a 1 in casa della Casertana, con gol dei campani in pieno recupero. La Casertana era passata in vantaggio sul finire del primo tempo. Petrucci pareggia all’85’, ma i campani realizzano il gol vittoria qualche minuto dopo. Per il Brindisi e’ sempre notte fonda. Resta ultimo in classifica e il futuro e’ sempre molto nebuloso.