Calcio. Il Brindisi soccombe nel derby con la Virtus Francavilla

Un brutto e deludente Brindisi perde in trasferta con la Virtus Francavilla per 2 a 1. Ma il punteggio non rende giustizia alla grande supremazia dei francavillesi al cospetto di un Brindisi senza la der e senza la grinta necessaria da derby. Taurino deve intervenire per porre un argine a questa situazione. Grande curiosità’ per il ritorno a Francavilla da ex di mister Taurino e dei giocatori Paladini, Sosa e Carretta. Pubblico delle grandi occasioni. Assenti i tifosi del Brindisi per il divieto imposto. Primo tempo spettacolare con le due squadre che non si sono risparmiate nell’impegno e nella corsa. Maggiore propensione offensiva della Virtus Francavilla, davvero vogliosa di continuare a sorprendere. Ma in vantaggio va il Brindisi al 25’ con Zenelaj che approfitta di un errore clamoroso del portiere virtussino Lovato. La Virtus non demorde e approfitta da parte sua di un assesto difensivo del Brindisi non all’altezza di questo derby. Dapprima i ragazzi di Trocini pareggiano con il bomber Ahmetaj e poi nel primo minuto di recuperano ribaltano il punteggio a proprio favore con un autogol di Paladini su tiro-cross di Visconti. Secondo tempo in cui il Brindisi ha fatto fatica a contenere gli attacchi dei padroni di casa. La Virtus, infatti, crea 4-5 palle gol clamorose, grazie anche alle notevoli amnesie difensive dei giocatori di Taurino. Il punteggio a favore del Francavilla poteva avere un divario maggiore. Finisce cosi una partita da incubo per il Brindisi.

Questo il tabellino.

Virtus Francavilla (3-5-2): Lovato; Rocco, Onraita, Calderoni; Bouabre, Mungo (42’ s.t. Lops), Visconti, Biagiotti (22’ s.t. Norris), Chiatante (22’ s.t. Ajello); Ahmetaj (40’ s.t. Touray), Malva (22’ s.t. Russo). A disposizione: Auseklis, Perrone, Citi, Albano. All.Trocini.

Brindisi (3-4-3): Giardino; Elefante, Paladini (46’ s.t. Urain), De Angelis; (17’ s.t. Benvenga) Dantona, Zanelaj, Gori (1’ s.t. Sanchez K.), Olivieri (1’ s.t. Alboni); Carretta, Sosa, Barbero (17’ s.t. Sanchez J.). A disposizione.: Barone, Kamagate, Calvano, Caputo. All. Taurino.

Marcatori: p.t. al 25’ Zenelaj (B), al 36’ Ahmetaj (V), Paladini (aut.)

Arbitro: Pelaia di Pavia

Espulso: s.t. al 35’ Benvenga (B). Ammoniti: Bouabre (V), Dantona (B), Calderoni (V), Malva (V), Mungo (V). Calci d’angolo: 6 a 6

Recupero: p.t.2’ ; s.t.5’