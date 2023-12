CALCIO – IL BRINDISI SPROFONDA ANCORA PIÙ GIÙ

Oramai nessuno riesce a salvare il Brindisi. Neanche il nuovo allenatore Roselli. La squadra del presidente Arigliano, che sicuramente deve rivedere le scelte fatte in estate, ha perso in casa per 2 a 0 contro il Crotone. I calabresi portano via tre punti dal “Fanuzzi” con un gol per tempo. Il Brindisi sbaglia anche un calcio di rigore con un drmotivato e non pungente Galano. Biancazzurri sempre penultimi in classifica è settima sconfitta consecutiva. I tifosi nonne possono più di questi ko e ha contestato fortemente società e squadra. Per ora la luce non si vede.