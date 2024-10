Calcio – Il Brindisi sprofonda e adesso diventa tutto più difficile…

Il derby del Salento di serie D tra Casarano e Brindisi lo vince il club leccese per 3 a 1. Una sconfitta netta per il Brindisi che ha dimostrato ancora una volta di non avere un organico all’altezza dell’Interregionale. Partita chiusa già’ nel primo tempo con le reti di Saraniri, Perez e Logoluso. Nella ripresa c’è’ il gol della bandiera di Marcheggiani per gli ospiti. Ora per la squadra di Ragno risalire la classifica e’ davvero complicato se non si riduce la penalizzazione e se soprattutto non si interviene nel mercato di gennaio.