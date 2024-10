Solo un punto per il Brindisi di Ragno nello scontro salvezza in casa contro il Costa d’Amalfi. La gara termina 0 a 0 senza chiare occasioni da gol. Gol di Rana nel secondo tempo annullato per fuori gioco. Dopo sette partite Brindisi sempre ultimo a -9. E i tifosi cominciano a perdere lesperanze di salvezza…