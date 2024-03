Calcio – Il Brindisi strappa un pareggio in extremis a Monopoli

Clamoroso e meritato pareggio del Brindisi sul campo del Monopoli. La squadra di Losacco ha fermato sul 2 a 2 il team di mister Taurino. Le reti dei biancazzurri entrambe mei minuti di recupero. Il Monopoli era in vantaggio per 2 a 0, con un gol per tempo di Grandolfo e Tommasini. Quando tutto sembrava perso, al 91esimo ha accorciato le distanze Bagatti e al 94esimo Labriola ha regalato un punto al team biancazzurri. Forse servirà’ a nulla, vista la desolante ultima posizione in classifica, ma vale tanto per il morale, dopo le dimissioni di mister Danucci e in attesa di conoscere la settimana prossima gli eventuali punti di penalizzazione.