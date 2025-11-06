Facebook Instagram
Calcio. Il Brindisi supera il Gallipoli

Vita facile per il Brindisi nel turno infrasettimanale di Eccellenza. La squadra di Ciullo ha vinto in trasferta contro il Gallipoli per 3 a 0. Tutto deciso nel primo tempo con i gol di Langone al 26’ e di Barrera al 44’. Nella ripresa, sul finire del tempo, tris di Ferrari. Una vittoria che mette a tacere le polemiche sul caso di capitan Saraniti. Il giocatore e’ partito dalla panchina ed e’ integrato pienamente con la squadra. Con questo successo i biancazzurri mantengono il primo posto in classifica. Domenica, match interno contro il Taurusano. Una gara molto speciale per mister Ciullo, avendo lui allenato il team leccese e soprattutto essendo nativo di Taurisano.

