Calcio. Il Brindisi supera il Novoli e vola in vetta

Prezioso successo del Brindisi in casa contro il Novoli per 2 a 1. Partita in salita per il Brindisi sorpreso gia’ al 9’ dal vantaggio dei salentini, ben disposti in campo, con

Lobjanidze. Un gol straordinario che ha tramortito i padroni di casa. La squadra di Ciullo non ha saputo reagire in modo convincente, ma solo in rarissime occasioni ha provato a imbastire azioni di rilievo. Nessun reale pericolo pero’ proposto dalle parti del portiere del Novoli. Nella ripresa e’ tutt’altro Brindisi. La squadra di Ciullo trova il pareggio con Ferrari e la vittoria con il gol di Burzio. Fantastico bis per una vittoria che avanzate in classifica il Brindisi.