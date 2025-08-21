Facebook Instagram
Calcio. Il Brindisi supera in amichevole lo Squinzano

Il Brindisi di mister Ciullo ha vinto la gara amichevole o, allenamento congiunto che dir si voglia, contro lo Squinzano per 2 a 0. Iniziale equilibrio in campo ma poi i biancazzurri hanno fatto valere la migliore condizione atletica oltre che il proprio valore tecnico. In rete sul finire del primo tempo Labzolla e raddoppio in avvio di ripresa di Lobosco. Queste le formazioni iniziali.
SQUINZANO: 1)Bibba,2)Zecca, 17) Fruci,24)Nobile, 21) Greco,6) Nuzzo,26) Brue,18)De Blasi, 7) Quarta, 11) Ancora, 9 Pignataro. A disp: Partal,Tardio,Parziale,Tarantino,Longo,Geusa,Getti,Bagnardi,Guadiello,Malerba,Poleti,CoccioloDell’Anna,Libertini, Indirli. All. G. Politi
BRINDISI:1)Staropoli, 18)Cauteruccio,6)Lanzolla,19)Lobosco,23)Benvenga,8)Langone,14)Bernaola,7)Mangialardi,3)Carpineti,9)Ferrari, 25)Burzio. A disp: 12)Antonino,15)Barrera,13)Mancarella,28)Di Pasquazio,2)Scoppa,29)Melillo,17)Brigida,11)Megaro,16)Perrone,20)Rizzo,27)Ferente,26)Magri,21)Radeglia. All. S. Ciullo

