Calcio. Il Brindisi supera in amichevole lo Squinzano

Il Brindisi di mister Ciullo ha vinto la gara amichevole o, allenamento congiunto che dir si voglia, contro lo Squinzano per 2 a 0. Iniziale equilibrio in campo ma poi i biancazzurri hanno fatto valere la migliore condizione atletica oltre che il proprio valore tecnico. In rete sul finire del primo tempo Labzolla e raddoppio in avvio di ripresa di Lobosco. Queste le formazioni iniziali.

SQUINZANO: 1)Bibba,2)Zecca, 17) Fruci,24)Nobile, 21) Greco,6) Nuzzo,26) Brue,18)De Blasi, 7) Quarta, 11) Ancora, 9 Pignataro. A disp: Partal,Tardio,Parziale,Tarantino,Longo,Geusa,Getti,Bagnardi,Guadiello,Malerba,Poleti,CoccioloDell’Anna,Libertini, Indirli. All. G. Politi

BRINDISI:1)Staropoli, 18)Cauteruccio,6)Lanzolla,19)Lobosco,23)Benvenga,8)Langone,14)Bernaola,7)Mangialardi,3)Carpineti,9)Ferrari, 25)Burzio. A disp: 12)Antonino,15)Barrera,13)Mancarella,28)Di Pasquazio,2)Scoppa,29)Melillo,17)Brigida,11)Megaro,16)Perrone,20)Rizzo,27)Ferente,26)Magri,21)Radeglia. All. S. Ciullo