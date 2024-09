Con un gol per tempo il Brindisi ha superato per 2 a 0 la Lazio Primavera per il match amichevole che si è’ disputato allo stadio “Fanuzzi”. Le reti portano la firma di Di Francesco e Bezziccheri. Un utile e prestigioso test per la squadra del presidente Roma prima dell’inizio del campionato di serie D fissato per domenica prossima con la gara interna contro l’Ischia. Il Brindisi partirà’ con 12 punti di penalizzazione.