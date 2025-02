Calcio. Il Brindisi supera la Palmese e torna a sperare

Altro colpo del Brindisi di Nicola Ragno che dopo l’Andria supera un’altra grande, la Palmese. I biancazzurri hanno vinto in trasferta nettamente per 3 a 0. I gol sono stati segnati tutti nella ripresa con Hernaiz e due volte con il forte Rajkovic, di cui l’ultimo in pieno recupero. Ora i biancazzurri sono soltanto a 5 punti dai playout che significa evitare la retrocessione diretta. Ragno ora spera nel grande aggancio per completare un’opera magnifica. Tutti sono fiduciosi perché la squadra, nonostante qualche passo falso in casa, sta davvero giocando bene. E domenica grande sfida in casa contro la Corazzata Casarano, squadra favorita per la promozione in serie C.

Calcio. Il Brindisi supera la Palmese

