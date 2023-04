CALCIO – IL BRINDISI TOCCA IL CIELO!!!

Il Brindisi batte la Cavese per 1-0 e si regala il primo posto in coabitazione. È ufficialmente cambiata la vetta della classifica del girone H del campionato di Serie D: dopo novantacinque minuti incandescenti, il super big match tra le prime della classe termina in favore dei biancazzurri di casa grazie a una rete di Alex Sirri che fa scoppiare l’apoteosi al Fanuzzi. È un pomeriggio speciale quello vissuto dai novemila spettatori presenti sugli spalti e protagonisti (insieme alla squadra) di una vittoria storica che alimenta i sogni di un capoluogo di provincia che attende la terza serie da ormai trentatré lunghi anni. È meraviglioso il clima respirato da tutta la città: il Brindisi completa una rincorsa pazzesca e a una giornata dal termine dalla regular season si trova a quota sessantasei punti a pari merito proprio con la Cavese. Ed ecco che diventa clamoroso lo scenario che si presenta a novanta minuti dalla fine. Domenica, contro il Gladiator, potrebbe disputarsi una partita indimenticabile per tutti i tifosi, un appuntamento storico che sarà vissuto con adrenalina, spasmodica attesa e con un orecchio a Cava dei Tirreni per il derby tra Cavese e Nocerina. Brindisi sogna, Brindisi continua a sognare. Ma, del resto, sarebbe inevitabile il contrario.

Antonio Solazzo