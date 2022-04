CALCIO – IL BRINDISI TORNA A VINCERE. BATTUTO IL GRAVINA

Il Brindisi torna a vincere e continua la sua straordinaria marcia verso la salvezza. Al Fanuzzi termina 1-0 il match contro il Gravina, ottima squadra di alta classifica con ambizioni play-off: decide un gol di Zappacosta che, nel finale del primo tempo, regala altri tre punti alla formazione biancazzurra. Incredibile stato di forma degli uomini allenati da Nello Di Costanzo che negli ultimi due mesi hanno completamente ribaltato la classifica e, una partita per volta, hanno racimolato successi fondamentali anche sul piano del morale.

Il Brindisi si schiera con Cavalli in porta a guidare una linea difensiva a quattro composta da Spinelli e Moi al centro con Esposito e Majore sulle corsie. Galdean e Zappacosta sono gli interni di centrocampo, mentre larghi agiscono Triarico e Morleo: in attacco ritorna Badje al fianco di Meneses dopo la doppietta di mercoledì ad Altamura.

Il primo tempo è equilibrato e ben giocato da entrambe le squadre che provano a rendersi pericolose principalmente nei minuti finali: è negli ultimi cinque infatti che la frazione si infiamma, con il Gravina che colpisce un clamoroso palo sugli sviluppi di un tiro da fuori di Borgia che, complice una deviazione, lascia impietrito il portiere Cavalli salvato soltanto dal legno, mentre il giovane centrocampista già esultava. Pochi minuti più tardi il Brindisi passa in vantaggio: bell’azione corale dei biancazzurri, la sfera termina al centro dell’area di rigore e viene controllata da Zappacosta che, da fermo, fulmina Vicino insaccando con un preciso diagonale all’angolino basso. Brindisi 1, Gravina 0. Nel secondo tempo i padroni di casa si difendono nella loro metà campo provando a sfruttare eventuali contropiede, ma non rischiano praticamente nulla. I gialloblu ci provano con la forza della disperazione, ma il Brindisi stringe i denti anche grazie ai cambi effettuati dal tecnico che, inserendo forze fresche, riesce ad arrivare al triplice fischio sul risultato di 1-0 portando in porto un’altra vittoria. Si conclude nel migliore dei modi una settimana fitta e impegnativa dove il Brindisi ha racimolato sette punti su nove, continuando la propria corsa verso l’obiettivo della salvezza: domenica altro scontro diretto sul campo del Bisceglie.