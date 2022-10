CALCIO – IL BRINDISI TORNA A VINCERE DOPO DUE PAREGGI! 2-0 A MARTINA

Il Brindisi torna a vincere dopo due pareggi consecutivi e riprende con forza il suo cammino. Termina 0-2 il derby del Tursi di Martina Franca valido per la quinta giornata del campionato di Serie D, girone H: decide l’incontro una doppietta del capitano Simone D’Anna (terzo gol in stagione) che porta i biancazzurri a quota undici punti in classifica, a pari con Casarano e Fasano e a una sola lunghezza di svantaggio su Cavese e Barletta.

Il Brindisi, che si porta dietro gli strascichi del pareggio con polemiche contro il Casarano, deve fare a meno degli squalificati Sirri (tre giornate in attesa dell’esito del ricorso) e Zampa: mister Danucci cambia allora le carte in tavola e lancia dal primo minuto Gorzelewski, Malaccari e soprattutto Di Piazza, alla prima da titolare in biancazzurro. Tra i pali c’è il confermato Vismara, supportato in difesa da Esposito e Valenti sulle corsie laterali e da Gorzelewski e Baldan al centro, a centrocampo Cancelli fa coppia con Malaccari mentre sulla trequarti ci sono i soliti Palumbo, Dammacco e D’Anna alle spalle di Di Piazza. In panchina invece Santoro. La partenza della formazione ospite è davvero sprint e vede la firma del capitano D’Anna, sempre più leader e protagonista di questo avvio di stagione: al minuto tre Dammacco serve proprio D’Anna che non sbaglia e trova il gol dello 0-1 che manda in estasi i quasi trecento tifosi brindisini presenti nel settore ospiti del Tursi. Passano otto minuti e un vivace Palumbo entra in area di rigore e serve ancora D’Anna che riceve al centro e trasforma con un diagonale preciso che batte un incolpevole Suma e vale il raddoppio dopo soli undici minuti. Forte del doppio vantaggio il Brindisi prova ad amministrare la partita abbassandone i ritmi, mentre il Martina prova a reagire affidandosi alle giocate dell’ex Cristiano Ancora. Alla mezz’ora Dammacco calcia in porta da punizione ma la sfera termina a lato di pochissimo. Nel secondo tempo la trama è di facile interpretazione con i padroni di casa alla disperata ricerca dell’1-2 e con gli ospiti tutti nella loro metà campo. Danucci capisce il difficile momento dei suoi e con una girandola di cambi richiama in panchina Malaccari, uno stremato Palumbo e Dammacco in favore di Triarico, De Rosa e Santoro, con quest’ultimo che va ad affiancare Di Piazza al centro dell’attacco. Al settantaduesimo il subentrato Tuccitto prova a riaprire la partita con un missile da fuori area che però termina alto sopra la traversa. Pochi minuti più tardi grandissima ingenuità del Brindisi che rischia di rimettere in gara il Martina con una incomprensione tra Vismara e Gorzelewski che rischia di causare una clamorosa autorete, ma il centrale argentino riesce ad allontanare il pallone arrivato sulla linea di porta. L’occasione più ghiotta capita all’ottantaquattresimo sul destro al volo di Cristiano Ancora che costringe Vismara a una grande parata. Il Brindisi stringe i denti e riesce a difendersi per tutta la durata dei sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara: al triplice fischio grande gioia dei calciatori e dei tifosi per un successo che permette ai biancazzurri di ripartire dopo le scorie dell’infrasettimanale contro il Casarano. Domenica prossima si ritorna al Fanuzzi per la partita interna contro il Lavello (quattro punti nelle prime cinque).

Antonio Solazzo

(foto di Giorgia Aprile)