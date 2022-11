CALCIO – IL BRINDISI TORNA ALLA VITTORIA

Il Brindisi torna alla vittoria al termine di novantacinque intensi minuti giocati sul rettangolo verde del ‘Fanuzzi’. Termina 1-0 il match contro il fanalino di coda Puteolana, valido per la tredicesima giornata del campionato di Serie D, girone H: i biancazzurri ritrovano i tre punti e il sorriso dopo tre risultati negativi consecutivi maturati con Matera, Barletta e Fasano (un solo punto conquistato) e si riprendono le zone alte della classifica grazie anche ai risultati maturati sui campi delle dirette concorrenti. Decide l’incontro una bella rete di Palumbo allo scadere del primo tempo: il giovane esterno d’attacco è abile a inserirsi alle spalle dei difensori avversari e a trovare il pallonetto decisivo per schiodare il punteggio da un pericoloso (e inutile) 0-0.

Senza D’Anna (squalificato), Santoro, Di Piazza e Zampa (ufficialmente out per infortunio, ma si susseguono i rumors di mercato), mister Danucci manda in campo dal primo minuto ben sei under: in porta c’è Vismara, in difesa ci sono Baldan e Sirri con Valenti ed Esposito sulle fasce, a centrocampo agiscono da interni Malaccari e Cancelli con Palumbo, Dammacco e Mancarella sulla trequarti a supporto dell’unica punta Stauciuc. Sono poche le occasioni da gol nel primo tempo, caratterizzato da troppe posizioni di fuorigioco segnalate agli attaccanti biancazzurri (cinque in ventuno minuti). Per assistere al primo tiro del match bisogna attendere il minuto ventiquattro: Stauciuc, servito da un cross sulla sinistra, colpisce di testa e manda alto. La Puteolana prova ad alzare il ritmo con il pressing, ma le occasioni sono tutte per i padroni di casa che sfiorano il vantaggio in un paio di circostanze, prima con Cancelli (murato dalla difesa campana) e poi con una doppia conclusione tentata da Malaccari e sventata da un ottimo Lamberti. Al minuto quaranta, poi, arriva il gol del vantaggio: Malaccari lancia in profondità Palumbo che al volo alza un pallonetto che scavalca Lamberti e fa esplodere i mille spettatori del ‘Fanuzzi’. Nella ripresa, al minuto cinquantaquattro, il Brindisi sfiora il raddoppio con Dammacco che si accentra e conclude in porta, ma il pallone si stampa sul palo che gli nega la gioia del ritorno al gol. Il Brindisi abbassa il baricentro per congelare la partita e passa alla difesa a cinque con l’ingresso di Gorzelewski per Dammacco. Dalla panchina, poi, spazio per De Rosa e Minaj al posto dello stremato Palumbo (mvp) e di Mancarella. La Puteolana non riesce mai a essere pericolosa e, dopo cinque lunghi minuti di recupero, arriva il triplice fischio che regala al Brindisi un successo fondamentale per riprendere la sua corsa. Il prossimo appuntamento per la formazione biancazzurra è previsto domenica prossima sul campo del Molfetta.

Antonio Solazzo

(foto Andrea Baldassarre)