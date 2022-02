CALCIO – IL BRINDISI TORNA ALLA VITTORIA E SCACCIA CRISI E CONTESTAZIONI

Il Brindisi torna alla vittoria e reagisce alla crisi e alla contestazione. Il successo arriva sul campo del Rotonda con un netto e convincente 1-3 che permette ai biancazzurri di continuare a credere nel discorso salvezza: i risultati dagli altri campi non sono tutti positivi (con le vittorie di Bisceglie e Casarano) ma tengono aperte le chance di uscire dalle zone calde della classifica, con il quattordicesimo posto distante “solamente” sei lunghezze. La partita si decide principalmente nel primo tempo grazie ai ritmi intensi dettati dagli ospiti che vanno avanti grazie alle reti di Stranieri e di Silvestro: la ripresa, complice anche una girandola di cambi in vista dei prossimi impegni, si gioca in modo più blando ma sempre attento e pulito. I tre punti conquistati in questo scontro diretto, così, avvicinano il Brindisi alla formazione lucana (sono 4 i punti da recuperare).

Mister Di Costanzo recupera Galdean e Triarico e conferma il solito 4-4-2 ma con inevitabili modifiche rispetto alla brutta sconfitta casalinga contro il Sorrento: tra i pali ancora Cavalli (mentre Cervellera è stato convocato per il raduno della Rappresentativa di Serie D), Stranieri e Spinelli agiscono al centro della difesa con Majore e Romano ai lati, Triarico e Galdean si posizionano in mezzo al campo con Silvestro e Morleo larghi a supporto degli attaccanti Badje e Meneses. Il Brindisi entra in campo con determinazione e cattiveria agonistica e sblocca la partita dopo soli sette minuti: calcio d’angolo battuto da Triarico, arriva Stranieri che colpisce in area e trova il suo primo gol in maglia biancazzurra che vale lo 0-1. La reazione dei lucani arriva al quindicesimo con De Foglio ma la sua conclusione viene neutralizzata da Cavalli in tuffo. Alla mezz’ora arriva il raddoppio del Brindisi: bellissima giocata di Triarico che si muove sulla destra e mette il pallone al centro dell’area per Silvestro che, lasciato solo, gonfia la rete e fa 0-2. Al minuto trentasette il Brindisi va vicino allo 0-3 con Badje (uno dei più vivi) che da sinistra si accentra e lascia partita la conclusione che però si alza troppo e non finisce nello specchio della porta. Per il Rotonda ci prova ancora De Foglio con una conclusione da fuori, ma Cavalli è attento e blocca la sfera. Nel secondo tempo non cambia la trama dell’incontro: il Brindisi gestisce e prova a ripartire in contropiede sfruttando gli spazi lasciati dai padroni di casa e al minuto sessanta trova la terza rete con Badje che, lanciato in porta, trafigge l’estremo difensore ospite e arrotonda il risultato. Il gol della bandiera del Rotonda arriva a poco più di cinque minuti dal termine con Actis Goretta sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dalla sinistra, ma serve solo per la cronaca: il Brindisi strappa tre punti importantissimi su un terreno di gioco difficile e reso ancora più pesante dalla pioggia e dalle avverse condizioni climatiche. Diventa fondamentale, ora, arrivare al match di domenica in casa contro il Molfetta nelle migliori condizioni possibili: la formazione biancazzurra ci arriva sulle ali dell’entusiasmo, ma non deve lasciare che questo prenda il sopravvento sul tipo di partita che deve affrontare.

Antonio Solazzo