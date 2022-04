CALCIO – IL BRINDISI TORNA ALLA VITTORIA

Il Brindisi torna alla vittoria e si regala tre punti importantissimi nella lotta salvezza. Termina 2-4 lo scontro diretto del ‘Giovanni Paolo II’ contro il Nardò, risultato che rilancia la squadra biancazzurra dopo il k.o. casalingo contro la Casertana: si tratta di una grandissima risposta degli uomini allenati da Nello Di Costanzo che riprendono la loro marcia e, a quattro partite dalla fine, vedono l’obiettivo stagionale sempre più vicino. Il match è rocambolesco e regala un colpo di scena dopo l’altro perché sul rettangolo verde succede di tutto tra sorpassi, contro sorpassi e rimonte incredibili. Grande protagonista Giuseppe Lopez, autore nel secondo tempo di una doppietta decisiva per le sorti dell’incontro, incanalato verso Brindisi in modo veemente e convincente.

Mister Di Costanzo, senza l’infortunato Spinelli e con Meneses squalificato, si affida a un 4-4-2 con Cavalli tra i pali, Romano, Stranieri, Moi e Colaci in difesa, i soliti Galdean e Zappacosta come interni di centrocampo con Morleo e Triarico esterni. Completano l’undici gli attaccanti Badje e Lopez. Il Nardò parte meglio e trova la rete del vantaggio al minuto trentaquattro con Mancarella, ma per i padroni di casa è solo un’illusione perché il Brindisi reagisce e dopo soli quattro giri di lancette trova la rete del pareggio con Colaci. Le due squadre rientrano negli spogliatoi sul punteggio di 1-1 e, nella ripresa, la gara si infiamma ulteriormente e regala un’emozione dopo l’altra: al minuto cinquantaquattro i biancazzurri completano la rimonta grazie al gol di Lopez, ma il Nardò non molla e trova subito il 2-2 con Mariano. Passano pochi minuti e Lopez completa il suo show trovando la doppietta che vale il nuovo sorpasso brindisino: nel finale, poi, ci pensa Galdean a spegnere definitivamente le speranze neretine siglando la rete del definitivo 2-4 nei minuti di recupero. Per il Brindisi arriva così una vittoria fondamentale in chiave salvezza, arrivata sul terreno di gioco di una diretta concorrente come il Nardò: ora, nell’attesa che il girone H del campionato di Serie D completi il suo calendario con i recuperi in programma nella prossima settimana, i biancazzurri possono recuperare le energie e guardare da spettatori i risultati provenienti dagli altri campi. Si tornerà al Fanuzzi il 4 maggio per l’infrasettimanale contro il Lavello, altro appuntamento decisivo per le ambizioni e per completare la scalata verso la permanenza nella massima serie dilettantistica che, fino a pochi mesi fa, sembrava praticamente impossibile. Ma il Brindisi del presidente Arigliano ci ha sempre creduto e, sul campo, ha momentaneamente ribaltato ogni pronostico.

Antonio Solazzo