Calcio – Il Brindisi torna in serie D! Via alla festa

Il Brindisi torna il serie D dopo un anno di purgatorio in Eccellenza. E’ stato decisivo il pareggio sul campo dell’Unione Bisceglie per approdare nei Dilettanti. Questa la formazione iniziale biancazzurra: Antonino, Barrera, Gori, Bernaola, Lanzolla, Caputo, Sanchez K., Lobosco, Benvenga, Sanchez J. Burzio. Un primo tempo sottotono da parte dei biancazzurri di mister Ciullo, scesi in campo un po’ tesi e poco accorti. Alla mezz’ora c’è’ il vantaggio dei padroni di casa con Zanetti. Intanto nel secondo tempo giungono notizie positive dagli altri campi. Il Bisceglie, che e’ seconda in classifica, soccombe sul campo del Maglie. Con questo risultato il Brindisi anche con una sconfitta sarebbe in serie D. Poi la squadra biancazzurra pareggia con Bernaola al 42’ della ripresa e festeggia così il ritorno in serie D con due giornate dí anticipo.