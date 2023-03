CALCIO – IL BRINDISI TRAVOLGE L’AFRAGOLESE PER 4 – 0

Il Brindisi travolge l’Afragolese con un netto 0-4 e prova a lanciare un nuovo segnale al campionato. È questo il risultato maturato al comunale Ascarelli di Ponticelli nella ventiseiesima giornata del campionato di Serie D, girone H: la formazione biancazzurra trova due gol per tempo e gestisce con totale tranquillità una partita mai messa in discussione e probabilmente chiusa già nel primo tempo grazie al doppio vantaggio e alla superiorità numerica causata dall’espulsione di Camara. Protagonista del match è sicuramente Malik Opoola, classe 2004 in grande forma e autore di una doppietta decisiva ai fini del rotondo risultato. Gli altri due gol arrivano da Santoro (che sblocca la partita e torna a segnare dopo un digiuno che durava dalla seconda giornata contro il Bitonto) e dal capitano Simone D’Anna (che mette il punto esclamativo trovando il definitivo 0-4), interpreti fondamentali nello scacchiere di mister Ciro Danucci che avrà bisogno delle reti dei suoi attaccanti in vista di questo rush finale. Dalla Campania arrivano dunque solo belle notizie, perché il Brindisi torna a segnare su azione dopo aver sfruttato solo le palle inattive nelle ultime giornate e soprattutto ritrova il gol dei suoi attaccanti pur lasciando in panchina Felleca per tutti e novantadue i minuti giocati. Con i tre punti conquistati oggi, il Brindisi raggiunge quota quarantasette punti in classifica e continua a inseguire la Cavese capolista e lontana sei lunghezze. Il prossimo impegno per la formazione biancazzurra è previsto per la prossima settimana al Fanuzzi contro il Matera di mister Ciullo, una delle squadre più in forma del campionato.

Antonio Solazzo

(foto Andrea Baldassarre)