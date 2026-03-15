Calcio. Il Brindisi vede ormai la serie D

Bellissima vittoria del Brindisi per 2 a 0 sul difficile campo dello Spinazzola. A questo punto della stagione, con pochissime gare ancora di disputare, il Brindisi vede la serie D. Questa la formazione del Brindisi: Antonino, Barrera, Gori, Bernaola, Lanzolla, Caputo, Sanchez S., Sanchez J., Lobosco, Benvenga, Ferrari.

Per lo Spinazzola in campo Conte, Gabriele, Santoro, Stefanini, Losavio, Zaffonnini, Zingaro, Silvestri, Ricchiuti, Bonanno, Ingredda. Primo tempo un po’ scialbo. Si va negli spogliatoi sullo 0 a 0. Gol al Brindisi. Secondo tempo con grande agonismo e al 90’ arriva il sospirato gol del Brindisi ad opera di Bernaola. Bis subito dopo del solito Juanito Sanchez. Adesso la serie D e’ proprio ad un tiro di schioppo anche perché il Bisceglie ha perso. A questo punto, a cinque giornate dal termine, il Brindisi ha ben 8 punti di vantaggio. Tra due domeniche si potrebbe festeggiare la promozione.