CALCIO – IL BRINDISI VINCE ANCHE A POZZUOLI!

Tre punti dovevano essere e tre punti sono stati. Il Brindisi espugna lo stadio Conte di Pozzuoli e supera la Puteolana con il risultato di 1-2: decidono l’incontro le reti (nel primo tempo) di Sirri e Dammacco che permettono alla formazione biancazzurra di proseguire il suo magic moment fatto di cinque vittorie consecutive e di ventidue punti conquistati sui ventiquattro disponibili nelle ultime otto uscite. Tradotto, il Brindisi non perde da due mesi, più precisamente dalla sconfitta casalinga contro il Martina rimediata allo scadere con una punizione dell’ex Cristiano Ancora. Inutile, oggi, il gol realizzato da Avella verso la fine del primo tempo: l’1-2 spaventa i biancazzurri e li costringe ad abbassarsi e a difendere fino al triplice fischio (giunto dopo cinque minuti di recupero), ma non cambia l’esito del match. Appaiono meno brillanti gli uomini allenati da mister Danucci che, dopo il doppio vantaggio, si adagiano un po’ troppo e subiscono le offensive dei padroni di casa, sempre più ultimi in classifica e con un piede in Eccellenza. Sterile, però, la squadra granata nonostante la forte reazione. Il Brindisi continua a credere nel sogno chiamato Serie C e prosegue il duello a distanza con Cavese e Nardò, entrambe vincenti in casa rispettivamente contro Francavilla (4-1) e Casarano (2-0). Prossimo impegno settimana prossima al Fanuzzi contro il Molfetta, mentre la Cavese sarà di scena a Casarano e il Nardò ad Afragola. A quattro giornate dalla fine del campionato, Brindisi continua a sperare di ricucire il gap con la capolista (distante sei lunghezze) e con il Nardò (seconda a due punti di vantaggio) per giocarsi lo scontro diretto contro la Cavese nelle migliori condizioni possibili.

Antonio Solazzo

(foto Andrea Baldassarre)