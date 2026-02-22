Calcio. Il Brindisi vince e allunga sulla seconda

Successo sofferto più’ del previsto quello dell Brindisi questo pomeriggio in c.ssa contro il Racale. I biancazzurri hanno vinto per 1 a 0 e allungano in classifica sul Bisceglie (+5) che e’ stato sconfitto sonoramente a Taranto. Un bel passo del Brindisi verso la promo diretta in serie D. Questa la formazione iniziale del Brindisi: Antonino, Mancarella , Gori, Bernaola, Lanzolla, Sanchez I, Sanchez J, Lobosco, Albo I, Benvenga, Saraniti. Primo tempo un po’ scialbo con le due squadre che si annullano. 0 a 0 alla fine del primo tempo. Nella ripresa il Brindisi si ricorda che e’ capolista e gioca meglio che nella prima frazione. E infatti i biancazzurri passsno in vantaggio al 27’ con Bernaola dopo un batti e ribatti e un cross dalla destra di. Benvenga. Qualche differenza nel finale ma poi il zBrindisi può’ festeggiare l’importante vittoria per 2 a 0 e IL consolidamento del primo posto. Festa dei tifosi che inneggiano alla capolista.