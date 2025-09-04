Calcio. Il Brindisi vince e convince. Sconfitto il Bitonto 4 a 0

Secondo successo consecutivo del Brindisi di mister Ciullo nella seconda giornata di Eccellenza. Nel turno infrasettimanale interno, davanti ad un pubblico biancazzurro festoso, stipato in tribuna centrale, per i lavori di ristrutturazione, la squadra del presidente Roma ha vinto per 4 a 0 contro un modesto Bitonto. Punteggio pieno e primo posto in classifica.

Prima e unica occasione e’ degli ospiti al 2’ con un calcio di punizione di Del Gado che impegna in ribattuta complicata il portiere biancazzurro Staropoli. Sulla respinta l’attacco ospite non sfrutta la favorevole occasione. Ma e’ il Brindisi a passare in vantaggio al 13’ con Burzio, il cui tiro dal limite a giro si e’ insaccato alla sinistra del portiere. Netta la superiorità dei biancazzurri che al 17’ raddoppiano sempre con Burzio, questa volta bravo a mettere in rete la corta respinta del portiere su colpo di testa di Ferrari su cross di Melillo. Al 23’ e’ ancora monologo Burzio che manda alto da solo davanti all’estremo difensore barese. Al 28’ e’ Ferrari a vedersi respinta sulla linea di porta da un difensore ospite una sua conclusione al volo. Dopo qualche minuto in cui il Brindisi ha rifiatato, consentendo al Bitonto di affacciarsi un paio di volte dalle parti del portiere Staropoli, la squadra di Ciullo ha ripreso il controllo del gioco e ha segnato ancora al 36’ con Ferrari. Partita chiusa gia’ nel primo tempo. La ripresa si apre con un’altra ghiotta occasione per i padroni di casa sciupata clamorosamente da Melillo. Gara che scivola tra la girandola di cambi e il controllo facile del gioco da parte di Burzio e compagni. Al 44’ poker di Scaringella. Finisce 4 a 0 per il Brindisi con enorme giubilo dei tifosi. Domenica vicina trasferta a Campi Salentina. Queste le formazioni scese in campo con i cambi in corso di gara.

Brindisi: Staropoli, Lanzolla, Lobosco, Cauteruccio (Brigida), Benvenga, Melillo (Mangialardi), Scoppa, Carpineti (Rizzo), Burzio (Barrera), Langone, Ferrari (Scaringella). All: Ciullo.

Bitonto: Cozzella, Pinto (Pizzulli), D’Alba, Cutrone, Del Gado, Milella, Di Gioia (Cariello), Mazzilli (Napoli), uPelosi (Rotondo), Palazzo, Brizzi (Filoni). All: Zinfollino.

Arbitro: Paolillo di Barletta













