Facebook Instagram
zizza elezioni
ISCRIVITI
formavobis2

Calcio. Il Brindisi vince e mantiene la vetta

Vittoria del Brindisi di Ciullo, in casa, contro la squadra dello Spinazzola per 2 a 0 con gol al 40’ del primo tempo del bomber Ferrari e al 38’ della ripresa di Saraniti, entrato da poco in campo. Nella ripresa gara equilibrata, con maggiore possesso palla dello Spinazzola, ma il Brindisi ha saputo controllare la buona reazione degli ospiti senza grandi patemi d’animo. Il Taranto ha pareggiato e ora il Brindisi, sempre capolista, mette quattro punti tra sé e gli jonici, che hanno pareggiato. Al secondo posto sempre il Bisceglie ad un punto dal Brindisi. Domenica, la squadra di Ciullo giocherà’ il trasferta contro il Polimnia.

Condividi questo articolo:
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on whatsapp
matarrelli
fusco
tenute-brindisitime-2
nautica in puglia
lettori
antonella vincenti
forza italia
no_fumo_torchiarolo
luperti
livia antonucci
Facebook Instagram

©2021 BrindisiTime. All Rights Reserved

what you need to know

in your inbox every morning