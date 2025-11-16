Calcio. Il Brindisi vince e mantiene la vetta

Vittoria del Brindisi di Ciullo, in casa, contro la squadra dello Spinazzola per 2 a 0 con gol al 40’ del primo tempo del bomber Ferrari e al 38’ della ripresa di Saraniti, entrato da poco in campo. Nella ripresa gara equilibrata, con maggiore possesso palla dello Spinazzola, ma il Brindisi ha saputo controllare la buona reazione degli ospiti senza grandi patemi d’animo. Il Taranto ha pareggiato e ora il Brindisi, sempre capolista, mette quattro punti tra sé e gli jonici, che hanno pareggiato. Al secondo posto sempre il Bisceglie ad un punto dal Brindisi. Domenica, la squadra di Ciullo giocherà’ il trasferta contro il Polimnia.