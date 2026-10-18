Calcio. Il Brindisi vince e si porta a tre punti dalla vetta

Il Brindisi supera in casa il Nardo’ per 2 a 0 e si porta a tre sole lunghezze dalla vetta. Non una grande partita ma l’importante era vincere.

Queste le formazioni iniziali. Brindisi: Giardino, Gori, Zenelaj, Carretta, Benvenga, Sanchez K., Padalini, De Angelis, Alboni, Sosa, Barbero. All. Taurino.

Nardo’: Galli, Russo, Atteo, Coulibaly, Trombino, Spinelli, Rashidi, Ingrosso, Sarrica, Ingegneri, Sacko. All. Chianese.

Brindisi, dal punto di vista dell’iniziativa, preme gli avversari gia’ dal fischio di inizio a caccia di un successo importantissimo per la classifica. Al 10’ primo squillo dei padroni di casa con un tiro forte di Carretta con pallone di pochi centimetri a lato. Al 19’ Brindisi in vantaggio con un colpo di testa di De Angelis su cross di Gori dalla destra, a conclusione di una manovra d‘attacco partita da un calcio d’angolo battuto corto. Il team leccese non reagisce e il Brindisi continua a far la partita, con buon possesso palla a centrocampo. Sanchez al 28’ priva il tiro dalla distanza ma la mira e’ errata. Il Nardo’ e’ rinchiuso nella propria meta’ campo. Nessuna emozione importante pero’ fino all’intervallo. Tre cambi per il Nardo’ nella pausa. Restano negli spogliatoi Atteo, Rashidi e

Coulibaly. Al loro posto Lugano, Banse e Rivadero. I nuovi entrati pero’ non spostano gli equilibri tra m campo. Al 5’ Sosa tutto solo lasciato da Alboni si fa anticipare dal portiere ospite in uscita. Ancora Sosa qualche minuto dopo scocca un bolide che da’ l’illusione del gol ma il pallone sbatte sulla rete esterna. Il Nardo’ reclama due calci di rigore nell’unicità azione portata a termine fino al 20’, ma l’arbitro lascia correre. Il Brindisivattacca ma fa tanta confusione con passaggi sbagliati a centrocampo. La partita scivola via senza sussulti particolari fini al 42’ quando arriva il raddoppio di Carretta. Il Brindisi fa suoi i tre punti che gli consentono di arrivare a ridosso delle prime della classe. Il Nardo’ davvero inconcludente. Domenica prossima impegnativa trasferta del Brindisi col Bisceglie.