Calcio. Il Brindisi vince facilmente contro il Polimnia

Gara senza storia quella di questo pomeriggio allo stadio Fanuzzi tra il Brindisi e il Polimnia calcio. La squadra di Ciullo prosegue la sua corsa solitaria verso la segue D dopo aver vinto senza alcun problema contro il Polimnia per 4 a 0. Queste le formazioni iniziali delle due squadre. Il Brindisi con Antonino, Barrera, Gori, Bernaola, Lanzolla, Caputo, Sanchez K, Sanchez S, Lobosco, Benvenga, Saraniti. Risponde il Polimnia con Pellegrini, Avantaggiati, Anacleto, Ungredda, Gino e, Di Vittorio, Zaccaria, Tirerà, Niang, Dellino, Buonamico.

Tutto deciso nel primo tempo con il tris di reti dei due Sanchez, Juanito e Kevin, e del bomber Saraniti. Per il resto solo la gioia dei tifosi di vedere una squadra che ha fatto anche tanto spettacolo, oltre a non correre alcun rischio in difesa. Troppo debole il Polignano al cospetto di tale capolista. Nella ripresa ritmi lenti. Il Brindisi ha avuto solo in avvio di ripresa un paio di occasioni per fare poker. Poi al 37’ il tanto atteso gol arriva ancora con Bernaola. Si tornerà’ in campo in casa dell’Unione Bisceglie domenica 12 aprile, dopo due giornate di pausa. Manca davvero poco quindi, con 4 giornate dal termine, per festeggiare il ritorno in serie D, dopo un solo anno di purgatorio in Eccellenza.