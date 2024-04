Falco e Trotta regalano un inaspettato successo al Brindisi per 2 a 1 sul campo del Crotone. Una vittoria inutile per la classifica. Il Brindisi, infatti, oggi retrocede dopo un solo anno in serie D. Ora si aprono orizzonti nebulosi per la società biancazzurra. Il presidente Arigliano vuole vendere la società ma non ci sono acquirenti. Domani mattina, intanto, conferenza stampa del vice presidente Pozzessere presso l’Hotel Orientale. Non si conoscono ancora i temi dell’incontro.